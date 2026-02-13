Una inspección evalúa el estado de la comisaría de Santiago tras el incendio, mientras la Policía traslada servicios

1051852.1.260.149.20260213202240 Incendio en la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaría de Policía Nacional de Santiago, que se ha visto dañada por un incendio originado este jueves en un sótano de sus dependencias, está siendo objeto de tareas de mantenimiento e inspección. Del mismo modo, el suceso ha obligado a trasladar los servicios imprescindibles al exterior de la avenida de Rodrigo de Padrón y a un edificio anexo, ubicado frente al otro.

Después de que el incendio quedase extinguido en la tarde del jueves tras cerca de ocho horas de trabajo desde las 10.00 horas, un retén de efectivos del servicio de extinción ha regresado este viernes al lugar del suceso para realizar labores de ventilación para continuar sacando el humo y el monóxido acumulados.

Al mismo tiempo, según informan fuentes del parque de Bomberos, un técnico municipal y otro de la Policía Nacional han realizado labores propiamente de inspección, orientada a la revisión de las infraestructuras y de las instalaciones eléctricas, que están dañadas.

Al término de esta jornada, y a la espera de tomar una decisión la semana que viene, han quedado precintadas de la planta -1 a la -4 al ser las más afectadas. En ellas se ubican los garajes y la galería de tiro, donde se originó el fuego.

Por otro lado, se ha acordado proceder a la limpieza de las plantas superiores, aquellas destinadas a la atención al público, para proceder a su reapertura lo antes posible, aunque todavía no hay una fecha para ello, en base a todas las fuentes consultadas.

REUBICACIÓN DE SERVICIOS IMPRESCINDIBLES

Al mismo tiempo, la Policía Nacional ha habilitado espacios alternativos en la misma avenida para seguir prestando sus servicios, que se verán reducidos hasta la vuelta a la normalidad de la comisaría. Entre otros, ha instalado una carpa en el exterior que funcionará como punto de información a la ciudadanía.

Asimismo, la Oficia de Denuncias y Atención al Ciudadano únicamente atenderá los delitos graves contra las personas y no estará disponible para trámites de entidad menor.

Lo mismo sucede en el caso de la Oficina de expedición de DNI/Pasaportes, que asistirá hasta el lunes exclusivamente los casos de urgencia desde una furgoneta instalada en la avenida Rodrigo de Padrón, también en el exterior de las dependencias policiales.

Por su parte, el Negociado de Extranjeros no tendrá acceso a los equipos informáticos en principio hasta el miércoles, día 18 de febrero. En caso de urgente necesidad, se atenderá en la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña, ubicada en el nº4 de la calle Médico Devesa Núñez.

"Cuando las condiciones técnicas lo permitan, se reanudarán las actividades operativas de los distintos grupos", ha añadido la Policía Nacional en un comunicado remitido a los medios.