La intención de gasto medio de los gallegos en la próxima Semana Santa alcanza los 606 euros, un 34% más que en 2025

Archivo - Varias personas durante el Viacrucis viviente de O Valadouro en el Miércoles Santo, a 16 de abril de 2025, en O Valadouro, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La intención de gasto medio de los gallegos para la próxima Semana Santa se sitúa en 606 euros, lo que supone un incremento del 34% respecto a los propósitos manifestados en 2025 y un 13% más que la media nacional, que se sitúa en 538 euros, según el Observatorio Cetelem.

Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad, el 38% de los gallegos tiene previsto viajar durante la próxima Semana Santa, una cifra que se sitúa seis puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

No obstante, entre quienes sí tienen intención de desplazarse, el gasto medio previsto alcanza los 1.119 euros, lo que supone un 31% más que la media nacional, situada en 856 euros.

Al analizar el gasto por partidas, el alojamiento concentra la mayor parte del presupuesto, con una media de 473 euros, mientras que el transporte alcanza los 200 euros. Estas cifras se sitúan un 26% y un 16%, respectivamente, por encima de la media nacional.

SITUACIÓN ECONÓMICA

La situación económica, es el principal motivo que expone el 62% de los gallegos que no tiene intención de viajar durante la Semana Santa, un porcentaje superior al registrado a nivel nacional (59% frente al 49% de la media nacional).

Otro de los motivos más señalados es la preferencia por ahorrar, citado por el 37%, aunque en este caso por debajo de la media nacional, donde alcanza el 41%.

Aun así, quienes no tienen previsto viajar sí barajan realizar algún gasto durante el periodo, con una media de 292 euros, cifra que está un 5% por encima de la intención de gasto media en España (279 euros).

DESTINOS

El turismo nacional y de costa lidera las preferencias. Así, entre el 38% de gallegos que tiene previsto viajar, los destinos dentro del territorio nacional son claramente mayoritarios, elegidos por 8 de cada 10 viajeros.

Por tipo de turismo, el destino costero es el más elegido, con un 53% de menciones, lo que supone 16 puntos porcentuales más que la media nacional.

En cambio, el turismo rural registra un menor interés entre los gallegos, con un 21% de menciones, muy por debajo de la media nacional del 40%.

Por su parte, el turismo urbano será la opción de un 32% de los viajeros gallegos, cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional.

ACTIVIDADES

Entre los gallegos que sí viajarán durante Semana Santa, salir a restaurantes es la actividad más mencionada, elegida por el 55%, situándose tres puntos porcentuales por encima de la media nacional.

En segundo lugar, se encuentra la visita a museos, con un 32% de menciones, también por encima de la media nacional, que se sitúa en el 26%.

El top tres de actividades lo completa el ocio nocturno, señalado por el 29% de los viajeros gallegos, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Entre los gallegos que no viajarán y permanecerán en sus ciudades, las actividades previstas están más repartidas. Salir a restaurantes, ir al cine y realizar actividades deportivas se sitúan entre las opciones más mencionadas para el periodo de Semana Santa sin desplazarse.