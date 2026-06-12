Interceptado en la AG-64, en As Pontes (A Coruña), circulando en sentido contrario, sin carné y con alcoholemia positiva

Patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Ferrol. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a un conductor que circulaba por la autovía AG-64, a la altura de As Pontes (A Coruña), en sentido contrario, bajo los efectos del alcohol y con el permiso de conducir retirado.

La actuación se inició cuando el 112 comunicó la presencia de un vehículo circulando en sentido contrario a la altura del kilómetro 31 de la autovía, según había alertado una conductora.

La Guardia Civil movilizó una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ferrol que, tras diversas comprobaciones y gracias a la información aportada por la testigo, logró localizar e interceptar el turismo.

Una vez detenido el vehículo, los guardias civiles actuantes le realizaron al conductor las pruebas de detección alcohólica, arrojando una tasa superior al límite penal establecido, y comprobaron también que el individuo carecía de permiso de conducción en vigor al constarle una suspensión temporal por sentencia judicial.

Por estos hechos, la Guardia Civil le comunicó su condición de investigado como supuesto autor de tres delitos contra la seguridad vial, y ha agradecido la colaboración ciudadana para alertar de la situación de peligro y contribuir a la identificación del conductor que puso en riesgo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.