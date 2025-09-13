Interceptan un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Greco Galicia de la Policía Nacional han interceptado un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la madrugada de este sábado y la droga fue interceptada en tierra, a bordo de un vehículo.

En el operativo, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones, trabajan de manera conjunta agentes de la comisaría de Ribeira y de Vigo.