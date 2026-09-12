El interior de la provincia de Pontevedra estará este domingo en alerta naranja por calor

Termómetro exterior de una farmacia marca 29 grados, a 4 de septiembre de 2026, en A Cañiza, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

PONTEVEDRA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este domingo la alerta naranja por altas temperaturas en el interior de la provincia de Pontevedra.

Según ha informado el Ejecutivo gallego en un comunicado, estarán en aviso los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Este domingo, según las previsiones de MeteoGalicia, la comunidad gallega seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con entrada de una masa de aire cálido desde el sur peninsular.

De esta forma, habrá nieblas por la mañana en zonas del interior, que darán paso a tiempo seco y soleado. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, más notable en los valores máximos.

En lo que se refiere a la práctica deportiva, la Xunta recomienda a la organización de las pruebas que adapte los horarios de las actividades deportivas a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud y que, además, se garantice la protección de los deportistas y del público asistente.

RECOMENDACIONES

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, enfermedad psiquiátrica; y personas que tomen fármacos con efecto anticolinérgico, diuréticos, consumo importante de alcohol.

También son grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, las personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población: beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Asimismo, recomiendan usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, además de calzado fresco, cómodo y que transpire.

Igualmente, se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; ventilar el hogar en las horas de menos calor y durante el día mantenerlo fresco y con las persianas bajadas; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior a niños ni a personas mayores con las ventanillas cerradas.

En caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.