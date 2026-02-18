Interrumpida la circulación ferroviaria Monforte-Ponferrada tras engancharse el pantógrafo de un tren con la catenaria

Estado de la vía del tren a su paso por la estación de Montefurado, a 17 de febrero de 2026, en Monforte, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio, en el tramo Monforte de Lemos-Ponferrada, se encuentra interrumpida debido a un enganchón del pantógrafo de un tren con la catenaria.

Así lo ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que ha señalado que personal de la entidad trabaja para restablecer la circulación lo antes posible.

Fuentes de Renfe han señalado que el tren afectado por esta incidencia ha sido el Regional que cubría la ruta Ponferrada-Ourense. Los viajeros ya han sido evacuados y trasladados por carretera a destino.

Además, la interrupción de la circulación en este punto ha obligado a desviar por otro itinerario hacia León el Alvia A Coruña-Barcelona. En este caso, los viajeros de paradas intermedias son trasladados por carretera.

Asimismo, estas mismas fuentes han explicado que los pasajeros del Regional que cubre la ruta Vigo-Ponferrada previsto para esta tarde realizarán el recorrido por carretera desde Ourense.