Intervenida una posible 'narcolancha' en Salvaterra (Pontevedra), que viajaba en un camión con destino a Ceuta

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria se incautan de posible 'narcolancha' en Salvaterra, que era transportada por un camión con destino a Ceuta. - GUARDIA CIVIL/AGENCIA TRIBUTARIA

VIGO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un control de carreteras en Salvaterra do Miño (Pontevedra) permitió la interceptación de una posible 'narcolancha', que estaba siendo transportada por un camión con destino a Ceuta, según han informado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.

La actuación operativa se desarrolló el pasado 20 de febrero, cuando agentes de la Guardia Civil del Puesto de A Caniza (Pontevedra), procedieron a la identificación y comprobación de la documentación y carga que se transportaba en un camión, y encontraron en el semirremolque una embarcación de alta velocidad de unos 10,20 metros de eslora sin documentación legal.

En ese momento se informó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil al tratarse de una posible embarcación que podría tratarse de un género prohibido según la legislación vigente.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Pontevedra y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Pontevedra (EDOA) se hicieron cargo de las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables del hecho, al tratarse de una embarcación de las utilizadas habitualmente para el tráfico de sustancias estupefacientes y ser objeto de un género prohibido.

Los investigadores lograron identificar, a través de la documentación y gestiones operativas, al consignatario de la embarcación y persona que figuraba en la factura y carta de porte. Se trataba de un ciudadano con residencia en Ceuta y sin antecedentes policiales. Además, también lograron identificar a los demás participantes en el transporte y la empresa fabricante.

En relación con la embarcación, se constató que carecía de toda documentación legal, incumpliendo la obligación de registro y matriculación en España. Tampoco constaba el certificado de autorización de uso de embarcación, ni los datos del operador inscrito en el registro de embarcaciones de alta velocidad asociado a la embarcación, establecidos en el Real Decreto-Ley 16/2018 que regula el uso de las embarcaciones de alta velocidad.

La valoración estimada de la embarcación podría alcanzar los 30.000 euros. Tras la investigación, se instruirá expediente administrativo por una infracción en materia de contrabando en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.