Intervenidas en Cambados (Pontevedra) cinco plantas de marihuana y más de 600 gramos de cogollos

Plantas de marihuana intervenidas. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cambados intervino cinco plantas de marihuana y un total de 608 gramos de cogollos en una finca ubicada en el término municipal de Meis.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la intervención se produjo el pasado domingo tras recibir una alerta de un ciudadano sobre un fuerte olor posiblemente a marihuana.

Desde la parte de fuera de la finca, los agentes observaron en la parte posterior un tubo metálico que sobresale al exterior, el cual puede tratarse de un sistema de extracción, que es necesario para el cultivo de cannabis sativa en interior.

Tras entrevistarse con el propietario, los agentes localizaron las plantas de cannabis y la sustancia ya recolectada y dispuesta en forma de cogollos. Asimismo, los agentes comprobaron que la finca disponía de una conexión irregular a la red eléctrica, mediante un enganche ilegal.

La sustancia intervenida y las plantas que fueron incautadas serán remitidas a Sanidad Exterior para su correspondiente destrucción y se continúan las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades.

El propietario, un hombre de Meis de 34 años y con diversos antecedentes policiales, de la plantación indoor está investigado por un delito de tráfico de drogas, con elaboración y cultivo.

Las diligencias fueron enviadas al Tribunal de Guardia de Cambados, donde tendrá que comparecer el investigado cuando sea requerido para ello.