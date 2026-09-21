Intervienen más de 2.000 kilos de cocaína en un velero a 400 millas de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha interceptado, a 400 millas de la costa gallega, un velero que transportaba más de 2.000 kilos de cocaína.

Según la información facilitada por la Agencia, la embarcación fue lozalizada por el buque de Operaciones Especiales 'Petrel I' del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y trasladado esta mañana al puerto de Vigo, donde tiene prevista su llegada a las 9:00 horas.

Allí se pondrá a disposición judicial la droga y los tripulantes detenidos, cuyo número todavía no ha trascendido.