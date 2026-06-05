Investigada una mujer de 54 años por su presunta implicación en un atropello mortal en Vilanova de Arousa

PONTEVEDRA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado e investiga a una mujer de 54 años de edad por su presunta implicación en un atropello mortal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), y le atribuye un posible delito de homicidio por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

El accidente ocurrió en la madrugada del pasado 23 de mayo, cuando una pareja localizó a una persona tendida en la calzada de la carretera PO-530, entre Tremoedo y Deiro. La pareja detuvo su vehículo para auxiliar a este peatón y señalizó el lugar para evitar que fuese arrollado, pero apareció un turismo que lo atropelló y lo desplazó unos 100 metros, causándole la muerte en el acto.

Tras el impacto, el conductor del coche se ausentó del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Las labores de investigación del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del subsector de Tráfico de Pontevedra permitieron localizar el vehículo implicado e identificar a la persona que conducía en el momento del siniestro, una mujer de 54 años, ahora investigada por homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras que el coche ha quedado intervenido para la práctica de las inspecciones técnicas.

La Guardia Civil ha recordado la obligación de detenerse, señalizar adecuadamente el lugar y avisar de inmediato a los servicios de emergencia en caso de accidente, prestando siempre auxilio cuando sea posible y seguro hacerlo, y ha subraya la importancia de adoptar una conducta responsable y solidaria en la vía pública.