Investigada de nuevo una mujer en Baiona por estafar a empleadas de hogar sin papeles tras dos nuevas denuncias

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil en Baiona (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una nueva investigación a una mujer por estafar a empleadas de hogar extranjeras, en situación irregular, en el municipio pontevedrés de Baiona.

De esta forma, la mujer ha vuelto a estar en el foco de los agentes después de que se cursasen contra ella dos nuevas denuncias, según trasladaron a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos.

La primera investigación, de la que informó la Guardia Civil en el mes de enero, comenzó cuando se detectó la presencia de esta mujer, con antecedentes por estafas y otros delitos, en la zona de Baiona. Así, la mujer se había trasladado a residir a una urbanización de alto poder adquisitivo.

En aquel momento, la Guardia Civil recibió informaciones que indicaban que la sospechosa estaba buscando mujeres extranjeras, 'sin papeles', para que trabajasen en su casa haciendo labores domésticas. Pese a prometerles contratos de trabajo, éstos nunca se formalizaban y, además, no pagaba a las empleadas.

Tres de las perjudicadas presentaron denuncia en el cuartel de Baiona. Se trataba de víctimas de origen sudamericano, en situación irregular, con escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.