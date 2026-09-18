Investigadas cuatro personas por un robo en la casa rectoral de Ribadumia

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

PONTEVEDRA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por un robo en la casa rectoral de la parroquia de Santa Baia, en el municipio pontevedrés de Ribadumia, ocurrido en 2025.

Los investigados, con edades entre los 38 y 52 años y un amplio historial de antecedentes, causaron daños de diversa consideración y sustrajeron múltiples objetos del inmueble.

El equipo EBIO de la Guardia Civil de Cambados ha procedido a la investigación de estos cuatro varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en la casa rectoral. Uno de los implicados es vecino de Vilagarcía de Arousa y los otros tres residen en Meis.

Los hechos se remontan al pasado 28 de mayo de 2025. Según la denuncia interpuesta en su momento, los autores aprovecharon que la casa rectoral se encontraba deshabitada desde el año 2023 para acceder a su interior.

Una vez dentro, causaron daños de diversa consideración en la parroquia y sustrajeron múltiples objetos de distintas estancias. A raíz de la denuncia, las pesquisas y el análisis de las pruebas recogidas permitieron identificar a los posibles autores.

Así, ha procedido a investigar a los presuntos autores. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados Plaza Nº 2, órgano ante el cual los investigados deberán comparecer cuando sean requeridos para ello.