Investigadas dos menores de Carballo (A Coruña) por instigar y grabar la agresión a un compañero a la salida del colegio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Carballo investiga a dos menores de edad como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante tras la agresión sufrida por otro joven a la salida de un centro escolar en dicha localidad coruñesa.

Los hechos, que fueron denunciados ante la Guardia Civil, ocurrieron el pasado 11 de marzo cuando la víctima fue agredida al finalizar la jornada lectiva. Tras las investigaciones pertinentes, los agentes corroboraron la participación de tres menores en el incidente.

Según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado, el autor material de los golpes es un menor de 14 años, por lo que resulta inimputable penalmente. No obstante, las dos menores ahora investigadas habrían instigado de forma "activa y persistente" al agresor para que continuara con la acción, mientras grababan la escena con un dispositivo móvil.

Posteriormente, el vídeo fue difundido a través de una aplicación de mensajería instantánea. Ante estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de ambas jóvenes como presuntas coautoras de los citados delitos.

Asimismo, el Instituto Armado ha recordado que, aunque el agresor principal sea menor de 14 años, esto no exime de la responsabilidad civil, la cual recaerá sobre sus tutores legales. Finalmente, las autoridades han advertido que la grabación y difusión de imágenes sin autorización puede constituir, de forma autónoma, una infracción a la Ley de Protección de Datos.