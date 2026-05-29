Investigadas 4 personas y varias decenas denunciadas en una quedada de coches en el polígono de Cea (Ourense)

OURENSE 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense investiga a 4 personas por supuestos delitos contra la seguridad vial y ha tramitado decenas de denuncias administrativas en el marco de un operativo para desmantelar un punto de 'quedadas' de vehículos, donde se concentraban conductores para realizar exhibiciones de trompos, 'lanzadas' y otras maniobras temerarias al volante.

La investigación se inició tras tenerse conocimiento, mediante redes sociales y anuncios en servicios de mensajería telefónica, de la existencia de un punto en el polígono industrial de Cea donde numerosas personas, tanto conductores como público, se citaban para asistir a estas exhibiciones.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) contrastó la información y se activaron diversos dispositivos durante el pasado mes de abril para verificar lo que estaba ocurriendo. Allí los agentes pudieron comprobar que centenares de personas se congregaban para presenciar el 'espectáculo', en el que se realizaban maniobras temerarias y se ponía en riesgo a conductores y público asistente.

El operativo, que culminó con 4 personas investigadas y decenas de denuncias administrativas, se llevó a cabo con efectivos del GIAT de Ourense y de A Coruña, colaboración del Equipo Pegaso (drones), el servicio cinológico y la USECIC.

Los delitos que se investigan pueden conllevar pena de prision de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa dias. También se investiga un posible delito de desproteccion de menores, castigado con la pena de prision de uno a dos anos.

Asimismo, se formularon 43 denuncias administrativas al Reglamento General de Circulacion, Reglamento General de Conductores, Reglamento General de Vehiculos y Seguro Obligatorio de Automoviles.