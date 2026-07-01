Investigado un hombre en Soutomaior (Pontevedra) tras intervenirle 14 dosis de cocaína

Intervenido en el registro del vehículo. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Soutomaior ha investigado a un hombre, de 40 años, natural de Redondela y vecino de Arcade, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle 14 dosis de cocaína y 860 euros en efectivo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado sábado, sobre las 23.40 horas, cuando una patrulla en un servicio de seguridad ciudadana dio el alto a un vehículo en el casco urbano de Arcade.

Loa agentes observaron que el conductor, que tiene antecedentes policiales, mostraba un "notable estado de nerviosismo", por lo que procedieron a identificarlo y a registrar el vehículo y sus pertenencias.

Como resultado, los agentes localizaron una cartera que contenía 14 dosis de cocaína, presuntamente preparadas para su distribución, así como una riñonera con 860 euros en efectivo, distribuidos en diversos billetes.

Por ello, los agentes procedieron a investigar al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública y las diligencias instruidas fueron entregadas en el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Redondela.