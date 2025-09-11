Investigado un octogenario por el incendio de Chandrexa de Queixa del lunes, que quemó 18,5 hectáreas

Investigado un octogenario por el incendio de Chandrexa de Queixa del 8 de septiembre, iniciado por una quema no autorizada. - GUARDIA CIVIL

OURENSE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Pobra de Trives ha tomado declaración en calidad de investigado a un hombre octogenario como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El fuego se declaró el pasado lunes, 8 de septiembre, en Casteloais, en el municipio de Chandrexa de Queixa, uno de los más afectados por los incendios este verano, y resultaron quemadas 18,5 hectáreas de monte raso y arbolado.

La investigación del SEPRONA pudo determinar que el incendio se produjo debido a una quema no autorizada en la finca del investigado. Para la extinción de las llamas se movilizaron 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas, 10 brigadas y efectivos de la Guardia Civil, según ha informado la Comandancia de Ourense.