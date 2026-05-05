Investigado un vecino de A Pobra de Trives (Ourense) por la muerte de 90 ovejas y cabras en una explotación

Cabras y ovejas muertas en una explotación de Trives (Ourense), cuyo responsable está investigado por un delito de maltrato animal. - GUARDIA CIVIL

OURENSE 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de A Pobra de Trives (Ourense) como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Según han informado fuentes de la Comandancia, el Seprona tuvo conocimiento el pasado mes de marzo del hallazgo de restos óseos de animales en las proximidades de una granja dedicada a la cría de ganado ovino y caprino, en A Pobra de Trives.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Custodia Gregi, junto a personal del servicio de veterinarios de la Xunta, realizó una inspección en la explotación para comprobar el estado de los animales y localizó 90 cadáveres de cabras y ovejas en estado de descomposición, por lo que se procedió a la imputación del responsable.