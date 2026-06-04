Investigado un vecino de Verea (Ourense) por el presunto hurto de 34 colmenas valoradas en más de 5.000 euros

Investigado un vecino de Verea (Ourense) como presunto autor del hurto de 34 colmenas valoradas en más de 5.000 euros - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de 55 años del municipio ourensano de Verea como presunto autor de un delito de hurto de 34 colmenas valoradas en más de 5.000 euros.

Tal y como ha informado la Comandancia en un comunicado, la investigación comenzó tras la denuncia presentada en el mes de abril por un apicultor de la zona, que comunicaba el hurto de 34 colmenas, así como de diverso material apícola.

Así, el Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova localizó dichas colmenas en una finca propiedad del investigado, quien borró el número de explotación y repintó las cajas para que estas no fuesen localizadas.

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Asimismo, el Servicio fiscal de la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado a otro vecino de 30 años de Verín (Ourense), como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.

En concreto, la Comandancia interceptó al investigado en el kilómetro 10 de la A-75 mientras este circulaba en furgoneta, trasladando 100 equipaciones de fútbol de la Selección española y otras 100 de la Selección brasileña "presuntamente falsificadas".

Según han ratificado, el hombre no portaba albarán de transporte ni factura, incautándose además 8.535 euros en efectivo.