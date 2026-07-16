El investigador Antonio Costa identifica más de cien embarcaciones en una estación rupestre de Moaña (Pontevedra)

El investigador Antonio Costa identifica más de cien embarcaciones en una estación rupestre de Moaña - EUROPA PRESS

El estudio sobre Pozo Garrido, que revela una "intensa interacción comercial y cultural en la ría de Vigo" con navíos fenicios durante la época del Bronce Final-Hierro se presenta este

PONTEVEDRA 17, (EUROPA PRESS)

El conjunto rupestre de Pozo Garrido, situado en la parroquia de Meira, en Moaña (Pontevedra), contiene más de un centenar de embarcaciones de distintas tipologías, tanto de procedencia mediterránea como de origen local, según un estudio desarrollado por el investigador Antonio Costa Iglesias mediante la técnica de la fotogrametría digital. Se trata de un "catálogo naval" --en los grabados se "intuyen" desde hippoi fenicios hasta naves de tablas cosidas, estructuras de piel y también monóxilos-- cuyo hallazgo ha calificado como "excepcional para el noroeste peninsular" por la "densidad y diversidad" de representaciones.

Con el título 'Pozo Garrido. Unha frota na pedra: reavaliación dos gravados e a súa interacción naval na ría de Vigo', el estudio de Antonio Costa se publicó originalmente en 2025 en la revista de arqueología e historia Boletín Auriense del Museo Arqueológico Provincial de Ourense y el Ayuntamiento de Moaña lo ha editado ahora en formato monográfico. La publicación se presentará este viernes, 17 de julio, a las 20,00 horas en la Carpintería de Ribeira da Seara.

La principal conclusión del análisis integral de este petroglifo permite "redefinirlo como un testimonio gráfico de la intensa interacción comercial y cultural en la ría de Vigo" desde la transición del final de la Edad del Bronce a la primera Edad del Hierro, entre 1.250 y 800 años antes de Cristo. Esta redefinición se extiende al conjunto de las Rías Baixas, por su "papel como puerto internacional en las dinámicas de navegación atlánticas" durante la prehistoria reciente.

RUTAS DEL ESTAÑO

A través de los cinco paneles de los que consta esta estación rupestre, "Pozo Garrido materializa en la piedra lo que la arqueología ya apuntaba en los castros costeros y en emporios como Alcabre", señala Antonio Costa, argumentando que la ría de Vigo "fue un nodo activo en las rutas del estaño y del comercio atlántico". Para llegar a esta conclusión, el investigador moañés ha asegurado que se requiere superar "prejuicios ideológicos" que durante mucho tiempo negaron la presencia de navegantes orientales más allá del río Mondego, en Portugal, en aras de una "supuesta pureza céltica".

Por otra parte, Antonio Costa también considera zanjada otra antigua controversia relacionada con la alteración del principal motivo gráfico, cuyos surcos fueron "reavivados". En este caso, el investigador garantiza su autenticidad prehistórica basándose en "testimonios orales recogidos in situ en 1974, que confirmaron que pastores locales habían repicado las figuras en los años 40 del siglo pasado para hacerlas más visibles". Precisamente, la fotogrametría actual ha permitido localizar en la propia superficie granítica una inscripción con la fecha "1949".

A estas dificultades, se suma "la simplicidad y el carácter esquemático" de las figuras representadas que "sugieren" la forma del casco, la proa y la popa, "o ancoriformes, evocando desde canoas monóxilas --en alusión al vaciado del tronco de un árbol-- hasta naves más complejas con aparejo", sostiene el estudio, que también identifica otros trazos a modo de bancos de remos, mástiles, velas y proas alzadas rematadas con una cabeza de équido, que corresponderían a naves ligeras fenicias o hippos.

CAUTELA INTERPRETATIVA

El carácter básico de las líneas, junto con la erosión de la piedra, y su colonización con musgos y líquenes --a falta de autorización legal y medios técnicos para proceder a su limpieza-- "obligan a una extrema prudencia" sobre la interpretación de los grabados de Pozo Garrido, como reconoce Antonio Costa, que no descarta "futuras lecturas" de este yacimiento arqueológico.

No obstante, este investigador sostiene sus teorías alegando la localización de más motivos navales en otras cinco estaciones rupestres de la comarca de O Morrazo: A Escada 2, A Xesteira 5, A Borna, Costa do Cabido y A Moreira, que suman "más de 200 embarcaciones de distinta tipología y cronología", afirma Costa. "Esta densidad refleja el papel central de la navegación en esta zona, no solo para actividades de subsistencia, sino como eje de conexión económica y refugio para flotas de largo recorrido", añade su estudio.

INNOVACIONES

Si la repetida presencia de ejemplares de hippoi en Pozo Garrido supone la "confirmación" de que la flota mediterránea "frecuentaba estas aguas", otra de las singularidades de este yacimiento radica en el hallazgo de una embarcación hecha con la técnica de "tablas cosidas", siendo la "primera evidencia conocida en petroglifos del Noroeste" sobre esta clase de naves "de tradición atlántica local".

Otro aspecto llamativo es el hallazgo de una figura de pequeño tamaño "con base triangular isóscele, coronada por un trazo horizontal y rematada con un elemento subcircular" que, según Antonio Costa "guarda un paralelismo evidente con el signo de Tanit, un icono omnipresente en el mundo púnico occidental asociado a la protección y la fertilidad".

Para el investigador, esto supone que Pozo Garrido también era "un espacio de carga sagrada", ya que este grabado "funcionaría como elemento protector para propiciar seguridad durante la travesía o como exvoto de agradecimiento tras una arribada difícil", concluye Costa.

'Unha frota na pedra' se suma a la extensa trayectoria de Antonio Costa vinculada al estudio, la divulgación y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural, iniciada en la década de 1970 siendo integrante de la sección de Prehistoria y Arqueología del Instituto Padre Sarmiento y corresponsal del Museo de Pontevedra en O Morrazo. En los últimos años sus trabajos consisten en el análisis fotogramétrico de diversos bienes patrimoniales, como el tímpano de la iglesia románica de San Xoán de Palmou, en Lalín, o el estudio de las embarcaciones prehistóricas en los petroglifos de Moaña.