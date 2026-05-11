VIGO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan la aparición en Moaña (Pontevedra) de un vigués ensangrentado que fue supuestamente abandonado en una cuneta de las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo.

Según fuentes de la Benemérita, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este pasado domingo, cuando un hombre, de Vigo, fue hallado lleno de golpes en la cuneta de dicha vía.

Al parecer, se trataría de una pelea entre conocidos desarrollada en la ciudad olívica, siendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde lo dejaron herido.

Por todo ello, ya se investiga lo ocurrido, mientras que el varón fue trasladado a un centro hospitalario.