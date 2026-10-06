Investigan a un conductor al que captó un radar a 140 km/h en un tramo de 50 km/h en Ribadumia (Pontevedra)

Vehículo detectado a 140 km/h en una zona de 50 km/h en Ribadumia (Pontevedra).
Vehículo detectado a 140 km/h en una zona de 50 km/h en Ribadumia (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 6 octubre 2026 14:50
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil investiga a un conductor al que un radar detectó a 140 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 km/h en la carretera PO-300, a su paso por la localidad pontevedresa de Ribadumia.

   Tal y como ha detallado el Instituto Armado, los agentes detectaron a las 08.50 horas de este martes a un vehículo, conducido por un joven de Cambados de 26 años, que circulaba por encima del límite de velocidad permitida.

    Por estos hechos, que podrían conllevar pena de multa y privación del permiso de conducir, el varón es investigado por un delito contra la seguridad vial.

   Además, tendrá que comparecer ante el tribunal que corresponda cuando sea requerido para ello.

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