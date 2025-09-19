Investigan a dos hombres en Burela (Lugo) por una estafa tecnológica y blanqueo de capitales

LUGO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga en la localidad lucense de Burela, a un vecino de Logroño de 20 años de edad y a un vecino de San Cristobal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) de 39 años de edad, como supuestos autores de un delito de estafa tecnológica y un delito de blanqueo de capitales.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron en mayo cuando los autores se hicieron pasar por gestores de un banco, cuando con la excusa de solucionar varios movimientos fraudulentos en la cuenta corriente de la víctima, esta les facilita las contraseñas de acceso.

A continuación, los investigados gestionaron un préstamo personal por importe de 20.000 euros y, una vez ingresado en la cuenta, realizaron tres cargos por un importe total de 29.000 euros.

La víctima denunció los hechos y los investigadores pidieron al banco destinatario del dinero que, de forma preventiva, bloqueara la cuenta y paralizara las transferencias que pudieran haber cometido una vez ingresados los importes detallados.

Durante la operación, los agentes tuvieron conocimiento de que, tras recibir los abonos en la cuenta bancaria, se ordenaron transferencias dirigidas a distintas cuentas corrientes con sedes en Malta y Francia.

Con la actuación de la Guardia Civil anularon las trasferencias efectuadas a raíz del préstamo engañosamente concedido, por más que ese dinero se movió de cuentas hasta en cuatro ocasiones con la finalidad de dificultar su recuperación, quedando finalmente el dinero bloqueado en la cuenta de destino inicial.

En el operativo también participó la unidad orgánica de policía judicial de La Rioja y el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.