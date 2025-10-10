Investigan a dos personas por hurto de cable de cobre en Castro de Rei (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas por un delito de hurto de cable de cobre en una finca cerrada ubicada en la parroquia de Dumpín, en el municipio lucense de Castro de Rei.

Según ha informado el Instituto Armado, los agentes, tras tener conocimiento de los hechos, se trasladaron hasta el lugar e identificaron el vehículo que dejaron los infractores, que era una furgoneta de color blanco, que estaba cerrada y observaron en su interior varias prendas de ropa.

Los supuestos autores fueron sorprendidos por varios vecinos de la zona, por lo que huyeron del lugar a pie por un camino forestal. De esta forma, los agentes localizaron en las inmediaciones una escalera de aluminio de dos tramos y dos cizallas de corte metálico.

Tras la investigación, que se alargó durante la madrugada del pasado día 8, localizaron un tramo de cable telefónico de unos 40 metros que estaba seccionado, así como otro tramo de 20 metros de cable cortado.

A continuación, observaron a una personas que transitaba por un camino de servicio y los agentes procedieron a su identificación. Ante esto, la persona manifestó que iba a recoger su furgoneta, que estaba averiada e indicó a los agentes datos manifiestamente erróneos.

El otro ocupante del vehículo fue localizado en un establecimiento hotelero próximo. Por todo ello, ambas personas fueron trasladadas a dependencias de la Guardia Civil en calidad de investigadas.