Investigan a un hombre que emitió disparos contra un edificio en A Coruña y apuntan a que el arma no era de fuego

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

A CORUÑA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga a un hombre que, en la tarde de este sábado, disparó a la fachada de un edificio del barrio coruñés del Agra do Orzán desde un piso del inmueble de enfrente, en el que permaneció encerrado durante varias horas.

Aunque el ruido emitido por los disparos hiciese saltar las alarmas en la zona, las primeras pesquisas indican que el arma utilizada no era de fuego, según informan fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press.

Estos hechos obligaron a los agentes a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad, que ya ha sido levantado. Por el momento, no ha habido detenidos a causa del suceso. Con todo, la Policía Nacional mantiene el atestado abierto y seguirá tomando declaraciones a lo largo de los próximos días con el fin de esclarecer lo sucedido.