Investigan a un joven de Monterroso (Lugo) por abatir con una escopeta a dos perros

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Monterroso (Lugo), de 23 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato de animales domésticos tras abatir presuntamente con una escopeta a dos perros.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron el pasado fin de semana, cuando los perros habrían atacado previamente un rebaño de ovejas propiedad del investigado, causando la muerte de dos de ellas y herir de gravedad a otras 11 cabezas de ganado.

La Guardia Civil comenzó las gestiones para esclarecer lo sucedido e investigó al joven como presunto autor de un delito de maltrato de animales domésticos. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción competente.