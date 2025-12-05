Investigan la venta fraudulenta de gasóleo bonificado en una gasolinera de Campo Lameiro (Pontevedra)

Guardia Civil investiga la venta fraudulenta de gasóleo bonificado en una estación de servicio de Campo Lameiro - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras localizar una gasolinera de Campo Lameiro (Pontevedra) donde se estaba vendiendo sin autorización gasóleo bonificado (tipo B y C), y se ha incautado de más de 3.000 litros del combustible.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Vilagarcía estaba realizando un servicio rutinario por la zona de Campo Lameiro.

La dotación recibió un aviso de un ciudadano que informaba de la venta fraudulenta, en garrafas, de gasóleo bonificado en una estación de servicio de esa localidad. Tras varias vigilancias discretas, los agentes fueron a la gasolinera para realizar una inspección.

Así, localizaron, en una finca anexa, un camión cisterna dado de baja en la DGT, y que se usaba como depósito, en el que se almacenabanm 2.050 litros de gasóleo B y 300 litros de gasóleo C. Asimismo, en otro anexo de la gasolinera, encontraron un depósito con otros 1.000 litros de gasóleo B.

La Guardia Civil comprobó que el responsable de la estación de servicio solo tiene autorización para la venta de gasóleo A, por lo que, tras la extracción de muestras, los agentes precintaron los dos depósitos, aprehendiendo 2.050 litros de gasóleo B y otros 300 litros de gasóleo C.

Por todo ello, se confeccionaron actas de denuncia por infracciones a la Ley 38/1992 y al RD 1715/2012, ambas normativas de Impuestos Especiales. Dichas actas y las muestras son remitidas a la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.