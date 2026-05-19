Israel intercepta los diez barcos de la flotilla que seguían rumbo a Gaza: Una activista gallega entre la tripulación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha denunciado que Israel ha realizado un "nuevo ataque ilegal" y ha interceptado los diez barcos de la flotilla que seguían rumbo a Gaza. Ente las personas "secuestradas", según ha confirmado la delegación de Galicia, se encuentra la activista gallega Sandra Garrido.

En un comunicado, la delegación gallega de la Global Sumud ha explicado que "las personas secuestradas serán trasladada a un puerto israelí".

Esta nueva interceptación se ha producido en el mediodía de este martes y estos eran los últimos 10 barcos de la flotilla que seguían navegando rumbo a Gaza.

Entre la tripulación del barco 'Cabo Blanco' se encuentra la gallega Sandra Garrido, abogada y directora de asuntos internacionales de la Fundación Terrum.

De este modo, con esta nueva interceptación, ya son siete los activistas gallegos "secuestrados por la armada de Israel": Alberte Pagán Vázquez, Ana Fuentes Rey, Andrea Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Duarte Ferrín Iglesias, Xurxo Porritt Lueiro y Sandra Garrido.