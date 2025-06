Izquierdo reivindica la "estabilidad" financiera y laboral de la CRTVG, con cifras históricas", en su adiós a la Cámara

La oposición denuncian la "falta de pluralidad" de unos medios públicos "sometidos al servicio particular del PP"

El director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha reivindicado este miércoles la "estabilidad financiera", la "consolidación laboral" y las "cifras históricas en plataformas y redes sociales" en la que ha sido su última comparecencia en el Parlamento de Galicia ante el la elección de la nueva dirección.

Izquierdo ha intervenido este miércoles en la Comisión de control de la CRTVG para presentar la Memoria de servicio público correspondiente al año 2024, donde ha destacado la consolidación de la Corporación como eje vertebrador del sistema mediático y cultural gallego, tanto por su estabilidad institucional y solvencia económica como por su compromiso firme con el servicio público, con la lengua gallega, la igualdad y la modernización tecnológica.

El director xeral ha explicado que la CRTVG cerró el ejercicio 2024 con un resultado positivo de 1,33 millones de euros y un remanente de tesorería de 24,6 millones, datos que, según ha indicado, "evidencian una gestión responsable y sostenible a lo largo de los últimos 16 años".

Asimismo, ha señalado que se culminó también el proceso de estabilización del 100% del cuadro de personal al consolidar 249 puestos de trabajo y empezando "una senda de procesos de contratación de forma regular y debidamente reglados".

Izquierdo ha puesto en valor que la TVG fue el canal autonómico más visto de España y líder en Galicia según en Estudio General de Medios y que las plataformas AGalega.gal, AGalegaAudio.gal y Xabarín.gal superaron los dos millones de usuarios en su primer año de vida, con más de 28.500 contenidos publicados.

También ha puesto en valor el crecimiento "extraordinario" de las redes sociales y ha sostenido que el portal informativo G24.gal se consolidó como un referente con casi 20.000 noticias publicadas. "Estos datos reflejan nuestra capacidad para conectar con la ciudadanía en nuevos formatos y plataformas", ha destacado.

El director xeral ha indicado que el 95% de la programación del primer canal fue producido en Galicia y por empresas gallegas en una "forme apuesta" por el tejido audiovisual del país. Además, ha dicho que, a lo largo de 2024, la CRTVG reafirmó su compromiso como agente dinamizador de la lengua como eje vertebrador de su identidad y actividad, tanto en los contenidos lineales como digitales.

CONTROL INSTITUCIONAL

En el apartado institucional y de transparencia durante el año 2024, el director xeral ha señalado que compareció ocho veces en el Parlamento de Galicia, donde respondió a 22 preguntas orales y 17 escritas.

Además, ha puesto en valor que la CRTVG no recibió ninguna queja de la Valedora do Pobo y que fue objeto del control tanto del Consejo de Administración como de la Comisión de control de la Cámara gallega, así como de auditorías externas como la del Consello de Contas y otras entidades fiscalizadoras.

"Los datos aquí presentados hablan de una Corporación solvente, estable, profesionalizada, próxima a la ciudadanía, innovadora tecnológicamente, comprometida con la lengua gallega y conectada con los restos de la sociedad contemporánea", ha concluido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, la diputada del PSdeG Silvia Longueira ha definido la memoria de la CRTVG como una "suerte de álbum de fotos" para hacer ver que "más o menos todo funcione". "Todo es maravilloso excepto para aquellos que tenemos la osadía de vez en cuando de encender la TVG y comprobar como los hechos se retuercen para convertirlos en un guión institucional", ha afirmado.

"Esta memoria pretende convencernos, sobre todo a ustedes mismos, al PP, de que estamos ante un medio plural, riguroso y equilibrado, pero ustedes mismos saben que no es cierto, porque no hay nada más que ver los telediarios, escuchar la radio y seguir la programación para constatar que no está al servicio de la ciudadanía gallega plural, sino del PP", ha sostenido.

La parlamentaria socialista ha argumentado que la "pluralidad real" que debería ser "el alma de un medio público desaparece por la forma de gestionar" los medios públicos tras "una cortina de tiempos cronometrados y de enfoques tendenciosos que van siempre en contra de la oposición".

Por su parte, la diputada del BNG Mercedes Queiras ha asegurado que "resulta muy difícil hablar de servicio público" por parte de la CRTVG cuando a lo largo de 2024 "las órdenes del Partido Popular fueron las que prevalecieron".

"Unos medios públicos sometidos al servicio particular y a beneficio propio y partidista del PP", ha censurado para acusar a Izquierdo de "renunciar a cumplir la ley de medios" y los "principios fundacionales de la CRTVG" para "entregar deliberadamente los medios públicos al interés del PP".

Mercedes Queixas, además, ha aprovechado para volver a calificar la nueva ley de la CRTVG como una "enmienda a la totalidad a la democracia, a la independencia y a la representación del pluralismo social, cultural y político".

Además, ha dicho que la dirección actual deja "una alargada sombra" que "borró" también "principios fundacionales" como el de convertir a los medios públicos gallegos en "herramienta imprescindible" para la normalización de la lengua y para la "visibilidad de la cultura gallega", "cada vez menos visible".

"Así que se despide usted, señor Sánchez Izquierdo, dejando una corporación más controlada aún por el PP, menos democrática, menos objetiva, menos plural y también menos gallega", ha indicado.

RESPALDO DEL PPDEG

Por su parte, la parlamentaria del PPdeG Carmen Pomar ha destacado que el documento presentado por el director de la CRTVG describe "detalladamente y con datos contrastados y verificados" la labor desarrollada por un ente que "cumplió su misión de servicio esencial para la ciudadanía" y detalla "cómo fue gestionada desde el punto de vista económico y financiero" para arrojar un "balance claramente positivo en todos los aspectos".

"Tenemos que felicitar al señor Sánchez Izquierdo por los resultados conseguidos en el 2024", ha destacado para asegurar que "fue capaz de transformar una compañía obsoleta, que estaba en números rojos y sumida en un caos laboral que ponía en peligro su viabilidad" para transformarla en una plataforma de servicios multimedia, puntera, saneada y estable".

La que ha sido la última Comisión de control de la CRTVG con Izquierdo como director xeral ha concluido con unas palabras de la presidenta del órgano, la diputada del PPdeG, Raquel Arias, en agradecimiento a su labor y con un aplauso por parte de los parlamentarios del PPdeG.