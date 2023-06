Jácome afirma que el PSdeG quiere "negociar" su voto en la diputación pero avanza que será leal al pacto con el PP

Acusa al BNG de ser "el principal villano de la situación": "Es el culpable de que gobierne el PP en la Diputación"

OURENSE, 21JUN. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha afirmado que "la cúpula" del PSdeG ha contactado con él para "negociar" su voto en la Diputación de Ourense, aunque ha defendido que será leal al pacto firmado con el PP que le entregó la Alcaldía a cambio de que favoreciese la Presidencia de los populares en el organismo provincial.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Jácome ha trasladado que este martes "una parte de la cúpula" del PSdeG contactó con él y mantuvieron una reunión para preguntarle "si cabría alguna posibilidad de que cambiase la intención de voto" de su formación en la investidura de la diputación para que el Partido Socialista presidiese la institución.

El regidor ha relatado que durante esa reunión, que duró una hora, la representación socialista le preguntó si había opciones de que rompiese el pacto y votase al PSOE. "Les dije que las posibilidades de romper nuestro acuerdo eran de un 0%, décimas arriba, décimas abajo", ha espetado Jácome.

Según la versión del líder de Democracia Ourensana, los socialistas le cuestionaron si estaría dispuesto a romper el acuerdo después de la investidura, uno o dos meses después. "Hombre, después de la investidura es lo mismo que en la investidura", ha relatado entre risas el alcalde. "Si yo dijese que voy a romper un pacto de mi palabra ya no te puedes fiar de mí", ha añadido.

En esta línea, el reconocido que al no gobernar en mayoría absoluta "siempre hay posibilidades de una moción de censura" y que, por ello, cuando pensaban con quien pactar "siempre dijimos que el pacto con el PP era el más estable".

"Si el PP quiere la Diputación y nosotros gobernar en el ayuntamiento hay estabilidad, mientras que si nosotros queremos gobernar en el Ayuntamiento y el PSOE también ahí no hay estabilidad", ha explicado.

"Creemos que era el pacto más estable, por desgracia, porque yo reconozco que todo el mundo quería un cambio en la diputación, pero el pacto es más estable así", ha insistido.

CRONOLOGÍA DE LAS NEGOCIACIONES

El alcalde ha comparecido ante los medios de comunicación para dar su versión de cómo se gestionaron las negociaciones entre su formación, Democracia Ourensana, el PP y el PSOE.

Así, ha sostenido que tras los resultados electorales mandaron un mensaje a Luis Seara, el candidato del BNG local, quien delegó la conversación en "el tercero o cuarto de la lista".

"Básicamente contactamos y nos dieron largas. Me dijo que él no tenía nada que hablar y que en tal caso se dirigiese mi número dos a su número cuatro", ha añadido.

Ha dicho que ese fue su único contacto con el Bloque Nacionalista Galego, a quien ha acusado de ser "el principal villano" que "junto" con el Partido Socialista "se vio cegado por su odio a Gonzalo Pérez Jácome".

"Además de villanos fueron tontos", ha aseverado Jácome en alusión al Bloque, de quien dice que cayó en el "juego de trileros" del PP, por lo que son "culpables de que gobierne el PP en la Diputación los próximos cuatro años".

"El BNG siempre dijo que no querían ni al PP ni a Jácome y al final se quedaron los dos, fijénse lo que ha conseguido", ha sostenido el regidor, que ha continuado su relato con que los contactos con PP y con el PSOE se iniciaron "96 horas después de las elecciones".

Afirma que, entonces, mantuvo un encuentro con el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, quien lo citó en "un descampado en el Ayuntamiento de Ames a las 10 de la noche".

En dicha reunión, Jácome afirma que el socialista reconoció que el PSOE "no podía" tener ayuntamiento y diputación y que se decantaban por presidir esta última.

El líder de DO dice que, mientras se producían contactos con el PSOE, "el Partido Popular no tenía ninguna prisa". Jácome ha dicho que negoció "con las cúpulas" de los populares, aunque no ha apuntado a ningún nombre.

Dice que llegó a recibir un mensaje directo en el que los populares señalaban que estaban "arreglando" su "casa". Entre tanto, se producía una segunda reunión con Lage, esta vez en la Cidade da Cultura de Santiago, en la que, siempre según la versión de Jácome, el socialista pidió que no se preocupase por el PSOE local ni por el BNG, porque tenían la intención de que ambas formaciones se votasen a sí mismas en la investidura.

Jácome y Lage volvieron a encontrarse "cuarenta horas antes del pleno de investidura" en la Cidade da Cultura, pero esta vez por la tarde.

"Aquello estaba lleno de coches y cantidad de gente que me reconoció, me sacarían una, dos, tres o cuatro fotos que fueron las que se filtraron", ha afirmado Jácome sobre esta reunión de la que salieron publicadas unas imágenes.

El alcalde dice que, en ese momento, Lage quería cerrar el acuerdo, pero se citaron para el día siguiente, mientras que con el Partido Popular "no había acuerdo, pero sí entendimiento de enfoque por la estabilidad".

Al ver que no se cerraba ningún acuerdo, 'in extremis', el viernes por la noche y a menos de 14 horas antes del pleno; se produjo otra reunión con el PP en una casa de Vilar de Astrés en donde los representantes populares le comunicaron "su intención de hacer alcalde al Partido Socialista".

"Obviamente les dije que era un farol", ha indicado Jácome, añadiendo que horas más tarde el PSOE llamó diciendo que el BNG "quería un cambio en el Ayuntamiento y votaría al PSOE". "Le sugerí que se abstuviesen porque aunque el BNG los votase y el PP los votase, si ellos se abstenían no daban los votos, pero dijeron que eso sería quedar muy mal", ha añadido.

"Vimos que eran unos traidores", ha subrayado el alcalde reconociendo que esa misma madrugada habló con "las más altas cúpulas del Partido Popular" y le pidieron que escribiese por Twitter mientras los socialistas "activaban el 'plan fiesta' porque se reunieron varios entre la una y las tres de la madrugada de fiesta en una casa particular creyéndose con la Alcaldía".

Jácome dice que no había nada cerrado cuando, a las 08.00 horas del sábado, envió un mensaje "a la cúpula del PP", que respondió con "un principio de acuerdo con muchas cláusulas", al que dijeron que no.

"A los minutos llegó sin ellas, en ese momento se notó que estaban como locos y nosotros también. La decisión estaba tomada", ha apuntado Jácome, que ha dicho que, una vez dado este paso, "sólo quedaba hacer un tuit como Dios manda, firmar el contrato y confiar en que cuatro personas del PP no hiciesen transfuguismo".

RESPUESTA DE PONTÓN

Ante la acusación de ser "el villano de la situación" en Ourense, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, se ha pronunciado para subrayar que la formación "no incumple su palabra con la ciudadanía" y que quienes firmaron el pacto fueron DO y el PP.

"El PP lo tuvo muy fácil, si quería un cambio podría votar PSOE y lo mismo en la Diputación. Nosotros lo hicimos. Son ganas de engañar a la ciudadanía", ha manifestado Pontón en declaraciones a los medios en Ourense, donde ha reiterado que el BNG no iba a apoyar ni al Partido Popular ni Jácome y que actuaron "con responsabilidad" y mostrando "apoyo a una alternativa".

"Que dejen de meternos en líos porque a ellos solo les interesa el poder por el poder", ha insistido Pontón. Unas palabras que ha secundado el candidato a la alcaldía por el BNG, Luis Seara, que ha remarcado que la formación frentista "no negocia ni con trileros, ni con tramposos ni con corruptos", entre los que ha destacado "la cobardía del PP" que "usa a Jácome de portavoz para justificar lo injustificable".