Jasper, vocalista de Nao: "Es una irresponsabilidad total que la Xunta se haga insumisa a la Ley Celaá"

El grupo lanza el DVD con su despedida como "regalo de fin de año" y su guitarrista, coordinador covid de primaria, ya tiene nuevos proyectos

Encima del escenario pero también a pie de aula, Jasper, vocalista y guitarra de Nao, se pronuncia sin pelos en la lengua. Siempre reivindicativo, este maestro, coordinador covid de primaria en su centro, acusa de "irresponsabilidad total" a la Xunta y "a la derecha" por tratar de "boicotear" la Ley Celaá.

"Tienen que dar ejemplo. No se pueden incumplir las leyes de esta manera. Hasta a nivel sindical, como CIG-Ensino, se llamó a no ser insumisos contra la norma que nos impide dar matemáticas en gallego", contrasta, en una entrevista con Europa Press.

Un año después de la despedida de Nao sale 'Adeus e grazas', un DVD que recoge aquel directo en el recinto ferial de Amio que fue como "un abrazo colectivo". Junto al concierto incorpora un documental sobre la historia del grupo.

Una historia, destaca su líder, "digna de contar" y que sirve como "regalo de fin de año" para los fans. El "legado" de una banda que presenta como el "mejor orgullo" haberse convertido en 'mainstream', un grupo "de masas", cuando hacía un sonido y cantaba en un idioma que "no están de moda".

Muchos aficionados de Nao tenían hecho el 'pre order' del DVD hace casi un año y "había mucha expectación", pero la pandemia de la covid-19 hizo que su llegada tardase más de lo esperado. "Nadie protestó y lo tomaron muy bien... La verdad es que es una suerte tener fans así", resalta Jasper.

Enfrascado ya en nuevos proyectos, de momento se los plantea "de puertas para adentro", pero avanza que está probando con "estilos diversos, más duros y más suaves" y asegura que no para de escribir y componer, con la guitarra acústica y también en formato eléctrico. Aunque reconoce que no le gustan los proyectos individuales, no lo descarta.

EL "SACRIFICIO" DE LOS DOCENTES

En su faceta de maestro, Jasper denuncia "mucha improvisación" y una formación "nula" para los que, como él, ejercen la figura de 'coordinador covid' en los centros educativos.

"Muchos follones, tuvimos que cambiar el horario, partir los recreos, y al final habilitamos la biblioteca como segundo comedor porque no teníamos espacio suficiente", cuenta.

Por parte de la Xunta, afirma que la respuesta a sus dudas era "tú vete haciendo", por lo que los profesores se han sentido "bastante desamparados" y, aún así, celebra no haber tenido que afrontar ningún contagio en su colegio, algo que atribuye al "sacrificio" de los profesionales.