Juan Carlos I regresará este miércoles a Sanxenxo (Pontevedra) con motivo de la regata del fin de semana

Archivo - El Rey Juan Carlos y la Infanta Elena zarpan del puerto en la primera jornada de las regatas, a 18 de abril de 2026, en Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España) - José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos I tiene previsto volver este miércoles a Sanxenxo con motivo de la regata que se disputará este fin de semana en el municipio pontevedrés.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de su entorno que detallaron que, como es habitual, el padre de Felipe VI llegará al aeropuerto de Vigo.

Además, Juan Carlos I figura inscrito en la competición como patrón del 'Bribón', según la información recogida en la página web de la Federación Galega de Vela.

Esta será la tercera visita que el exjefe del Estado realiza a Galicia en lo que va de año. En su anterior estancia en Sanxenxo recibió la visita de su hija, la Infanta Elena, y de su nieta, Victoria Federica.