Juan Carlos I volverá el miércoles a Sanxenxo (Pontevedra), coincidiendo con la publicación de sus memorias en Francia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey emérito Juan Carlos I tiene previsto volver el próximo miércoles, día 5 de noviembre, a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, el mismo día que sus memorias, bajo el título 'Reconciliación', serán publicadas en Francia.

Tal y como detallaron fuentes de su entorno consultadas por Europa Press, esta nueva visita del padre de Felipe VI a Galicia tiene como motivo, como es habitual, la regata que se disputará, si la meteorología lo permite, los días 8 y 9 de noviembre en el municipio pontevedrés.

Todo ello después de que la regata que estaba prevista para octubre fuese cancelada por las condiciones meteorológicas adversas para el fin de semana en el que se disputaba la regata, los días 18 y 19 de octubre.

Esta será la sexta visita que Juan Carlos I hace a Galicia en lo que va de año, después de que, en el mes de Septiembre, estuviese unos días en Sanxenxo a la vuelta del mundial de la clase 6 Metros, que se celebró en Oyster Bay, en Nueva York (Estados Unidos).