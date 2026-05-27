Un juez deniega levantarle la prohibición de salir de España al conductor detenido por el atropello mortal de O Rosal

PONTEVEDRA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez del Tribunal de Instancia de Tui le ha denegado el levantamiento de la prohibición de salida de España al conductor detenido por el atropello mortal ocurrido en julio en O Rosal (Pontevedra), una condición que fue impuesta tras la salida de este de la cárcel al pagar la fianza.

La decisión, adelantada por 'La Voz de Galicia', está recogida en un auto del 25 de mayo emitido por la plaza número dos de la Sección Civil y de Instrucción de Tui, al que ha tenido acceso Europa Press. La decisión se ha tomado después de que solicitase el alzamiento de esta medida y la devolución de su pasaporte.

En este sentido, el abogado de la parte acusada ha alegado que han transcurrido 10 meses desde la prohibición y que "no concurre el riesgo de fuga", ya que --según su versión-- el individuo ha mantenido "una buena conducta durante todo este tiempo, con plena sujeción al procedimiento y con voluntad de colaborar".

Sin embargo, el juez ha desestimado la petición y, por tanto, el hombre seguirá sin poder salir de España y no podrá recuperar su pasaporte por el momento.

Según trascendió en su momento, el detenido es un joven de 25 años de Murcia que cuenta con tres condenas firmes por delitos contra la seguridad vial y dos causas abiertas en Murcia por este tipo de delitos.