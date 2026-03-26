El juez valida la suspensión de licencia del Centro de Asociacionismo de Vigo, sin entrar en la titularidad del edificio

Archivo - Proyecto para construir el Centro de Asociacionismo de Vigo en el antiguo edificio de juzgados. - XUNTA - Archivo

VIGO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Vigo, sección de lo Contencioso Administrativo, plaza 2, ha desestimado el recurso interpuesto por la Xunta frente a la suspensión de la licencia de obra para construir el Centro de Asociacionismo en uno de los edificios de los antiguos juzgados de la calle Lalín, y ha validado la decisión del Ayuntamiento.

En su sentencia, el magistrado expone que, si bien "no cabe con carácter general la suspensión de una licencia urbanística, por motivos ajenos a los estrechamente urbanísticos", una excepción a ese principio es la situación litigiosa sometida a enjuiciamiento.

Así, señala que "la salvaguarda del interés público" impone una suspensión en este caso "en tanto no se dirima una cuestión capital como es la titularidad del inmueble licenciado".

En la resolución, el juez señala que la titularidad de la parcela es municipal, aunque no está clara la titularidad real del edificio, ya que la Xunta detenta la titularidad catastral, y ambas administraciones se atribuyen esa propiedad. Ese conflicto, recuerda la sentencia, debe dirimirse en el orden civil.