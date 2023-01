Juicio del Alvia: "El riesgo de accidente mortal en Angrois se veía a simple vista"

Advierten de las consecuencias de no evaluar los peligros: "No quiero esperar que venga la Guardia Civil y me ponga en el trullo"



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El perito Frans Heijnen, que junto a James Robert Catmur estudió el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 por encargo de QBE (la aseguradora de Renfe), ha advertido de que él no habría puesto en servicio una línea "donde a simple vista" se veía que podía registrarse "un accidente mortal".

"No quiero esperar que venga la Guardia Civil y me ponga en el trullo", ha señalado, a preguntas del abogado de la asociación de perjudicados Apafas, durante una nueva sesión del juicio para determinar responsabilidades penales por la tragedia de A Grandeira. "Esa es la opinión de un técnico", ha precisado.

En la misma línea, Catmur ha agregado que el análisis de riesgos que realizó Adif para la línea Ourense-Santiago es el que pone a su ex director de seguridad, Andrés Cortabitarte, "ante un juez intentando demostrar" que ha hecho "nada".

"No se puede exportar un riesgo al actor que es la causa del riesgo", ha incidido a continuación Heijnen, cuestionado sobre el hecho de que Adif trasladase al maquinista, el otro procesado en la causa, el riesgo de exceso de velocidad en la curva.

Por su parte, Catmur ha puesto de manifiesto que ambos especialistas tardaron "dos días" en hacer su informe, el que atribuye "graves deficiencias" a la evaluación de riesgos de Adif.

En este sentido, han tratado de evidenciar que la desconexión del sistema 'ERMTS' embarcado, que en su opinión se debería haber evaluado al suponer un "cambio significativo", se podría haber analizado en poco tiempo, a la luz de lo que ellos tardan en examinar estas cuestiones.

"NO FIRMO UN PAPEL POR FIRMAR"

Durante el turno del interrogatorio del abogado que representa a la plataforma de víctimas, Heijnen ha incidido en que "Adif es el garante de la seguridad de la operación" y "tiene que asegurar la infraestructura y que el operador circula de forma correcta en seguridad".

"La responsabilidad global es del gestor de la infraestructura, aunque se apoye en labores que tengan que realizar los operadores", ha remarcado.

"¿Firmo el papel por firmar? No. Asumo la responsabilidad", ha apostillado su compañero, en referencia al certificado de seguridad que emitió Andrés de Cortabitarte. A continuación, la jueza ha marcado un receso de media hora.