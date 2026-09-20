A juicio dos acusados de estafar 79.000 euros tras no ejecutar la obra de una casa prefabricada en Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo 22 de septiembre el juicio contra dos personas acusadas de estafar 79.000 euros tras no ejecutar la obra de una casa prefabricada que habían comprometido en la localidad pontevedresa de Mos.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, un hombre y una mujer iniciaron un negocio de venta de casas prefabricadas, además de ofrecer un servicio de adecuación del terreno y para las obras necesarias.

En marzo de 2020, un hombre contactó con ellos con el objetivo de adquirir una casa de este tipo e instalarla en una finca de su propiedad, para lo que alcanzaron un acuerdo por un presupuesto de 127.550 euros, más 12.750 de IVA, para realizar la obra en un plazo de seis meses.

En cumplimiento de ese contrato, el comprador procedió a realizar diferentes transferencias a los ahora acusados que alcanzaron un importe de 79.678 euros. Así, tal y como expone el Ministerio Fiscal, iniciaron la ejecución de las obras pero las paralizaron poco después sin haberlas terminado.

Por ello, la víctima tuvo que contratar a otra empresa para concluir la instalación de la vivienda y reclamó la indemnización que pudiese corrresponderle.

De este modo, la Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida y pide para ambos cuatro años de prisión, así como una indemnización de 79.678 euros.