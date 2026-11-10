La Junta Electoral apercibe de nuevo al gobierno local de Ferrol por exceder límites de comunicación institucional

FERROL 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Ferrol ha vuelto a apercibir al gobierno local de Ferrol por "exceder los límites de la comunicación institucional admisible durante periodo electoral".

Así lo traslada en una resolución en la que certifica que las publicaciones de los días 2 y 5 de noviembre denunciadas por el PSdeG-PSOE "exceden de los límites" al incorporar "contenidos y referencias que ponen en valor actuaciones y resultados de la gestión municipal, proyectándose así una valoración positiva de la actuación desarrollada por el Ayuntamiento".

En concreto, se trata de los publicaciones en la web del Ayuntamiento los días en que se celebraron la junta de gobierno local y el pleno ordinario de octubre que se trasladó al primer jueves de noviembre debido al accidente ferroviario de Urda.

Por ello, la Junta Electoral requiere al Consistorio, a través de su alcalde, para que proceda "con carácter inmediato" a la retirada de las publicaciones objeto de denuncia, "debiendo mantenerse dicha retirada durante el resto del periodo electoral". Además, pide que durante lo que queda de campaña, hasta las elecciones, se abstengan de incorporar "referencias de naturaleza análoga". De lo contrario, se iniciaría un procedimiento sancionador.

Las citadas publicaciones ya han sido retiradas de la página web municipal.