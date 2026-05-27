El Juzgado rechaza el recurso de la promotora del edificio anexo a los Franciscanos que pedía su regularización

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha desestimado el recurso presentado por la empresa promotora de las obras del edificio situado junto a la iglesia de los Franciscanos en Ourense, que solicitaba modificar la licencia urbanística original para incluir variaciones que se habían llevado a cabo durante la ejecución de los trabajos.

En concreto, la empresa presentó recurso contra la desestimación presunta de dicha petición, así como contra el decreto dictado por el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, en el que se acordaba archivar la solicitud del recurrente, alegando la empresa que ambas resoluciones "no eran conformes a derecho".

Ante esto, el Tribunal ha fallado a favor del Consistorio compartiendo con la sentencia apelada que la denegación de la licencia sí es conforme a derecho "por no ajustarse las obras sustancialmente al proyecto y licencia".

EL LITIGIO

Tal y como ha explicado la administración municipal en un comunicado, el litigio comenzó en el año 2013, cuando la empresa obtuvo una licencia urbanística para construir el inmueble, pero "ejecutó obras que no se ajustaban al proyecto aprobado", entre ellas, "excesos de volumen y de edificabilidad".

Así, tras comprobar el Ayuntamiento que el resultado final "no cumplía con lo autorizado", no concedió a la promotora la licencia de primera ocupación, procediendo esta a recurrir dicha decisión por vía judicial.

En esta línea, el Consistorio ha explicado que la constructora solicitó en 2023 una modificación de la licencia para ejecutar un proyecto de reforma "con el que pretendía validar las modificaciones sustanciales que ya habían sido ejecutadas".

El Ayuntamiento procedió, entonces, a archivar dicha solicitud en febrero de 2024, al entender que "no cabe un modificado sobre una obra finalizada", argumento que comparte ahora el Tribunal.

OTROS ARGUMENTOS

"No es posible realizar una modificación del proyecto originario, una vez finalizada la construcción, para adaptar la misma a la legalidad, sino que esto tiene que realizarse a través de un expediente de reposición de la legalidad urbanística o mediante la solicitud de una nueva licencia", ha señalado la magistrada en la sentencia, consultada por Europa Press.

Por todo ello, la jueza ha explicado que al tratarse de una obra acabada y cuya ejecución "no se ajustó al proyecto para el cual se concedió licencia, no se puede pretender adecuar las referidas obras mediante un proyecto modificado de licencia".