Juzgan a un hombre por estafa de más de 100.000 euros a una empresa

A CORUÑA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el martes, día 5, un juicio por estafa para el que se pide para el único acusado una pena de tres años de cárcel. Alternativamente, Fiscalía plantea un delito de blanqueo por imprudencia grave por el que solicita quince meses de prisión.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en fecha indeterminada, pero en todo caso próxima al día 15 de octubre de 2020, "persona o personas, cuya identidad no ha podido ser determinada, consiguieron, sin que conste el modo y sin conocimiento ni consentimiento de su titular", hackear el correo electrónico del único socio de una empresa.

Desde dicha cuenta se remitió un email al director financiero de la misma con la orden de abonar una supuesta factura de fecha de octubre de 2020, la cual se adjuntaba al correo electrónico, por importe total de 105.996 euros (87.600 euros de principal + 18.396 euro de IVA), figurando como emisor un estudio y haciéndose referencia a un proyecto de interiorismo.

El director financiero procedió a transferir el dinero el mismo día a la cuenta bancaria indicada, siendo sus administradores solidarios un hombre declarado en situación de rebeldía procesal y el acusado.

De este, Fiscalía señala que "una vez recibido el dinero, a sabiendas de su ilícita procedencia o cuando menos pudiendo conocerla en vista de las circunstancias concurrentes, recibió una importante cantidad de dinero, supuestamente para el cumplimiento de un contrato de inversión que él no había gestionado, realizó varias transferencias a cuentas pertenecientes a otras personas y entidades".

"Constando, asimismo, reintegros en efectivo de una parte del dinero (en concreto, 2.100 euros), así como diversas compras mediante tarjeta de crédito efectuadas en Reino Unido". Además, señala que trasfirió a una cuenta de la que era administrador único 400 euros. Junto a la pena de prisión, se reclama el pago de la responsabilidad civil.