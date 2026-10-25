Juzgan a un vecino de Trazo (A Coruña) por maltrato y lesiones a su mujer

A CORUÑA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 27 y 29 el juicio contra un hombre acusado de maltrato familiar, en una causa que procede del Tribunal de Instancia de Ordes.

El acusado convivía en el domicilio familiar, situado en el municipio coruñés de Trazo. Según Fiscalía, durante la relación el hombre "impuso" a su mujer "un clima de violencia, vejación y menosprecio", en presencia de su hija, con una discapacidad reconocida del 65 por ciento.

Sostiene que, además de empujarla y golpearla en la cara, insultaba a su esposa con expresiones como "tonta", "no sirves para nada", "si cuentas algo llevaré a nuestra hija a servicios sociales". En ocasiones, golpeaba también distintos objetos.

En su escrito fiscal, señala que el 24 de noviembre de 2024, en el curso de una discusión con su esposa, "la agarró del pelo y la tiró al lado del portal del domicilio donde le dio patadas, sin causarle lesiones objetivas".

En diciembre de ese año, "la golpeó por todo el cuerpo con los puños, sin causarle lesiones objetivas" y ya otro día de ese mismo mes, en concreto el día 6, "le propinó puñetazos en la cara, en el pecho y por los brazos", así como "patadas por el cuerpo y tirones de pelo". Esto le provocó a la víctima traumatismo facial y abdominal, requiriendo intervención quirúrgica.

El Ministerio Público califica los hechos como tres delitos de maltrato de género y otro de lesiones, con agravante de parentesco. Pide penas que suman nueve años de cárcel y seis meses, así como el pago de indemnizaciones.