KLM inaugura su nueva ruta entre Santiago de Compostela y Ámsterdam - KLM

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (SCQ) ha recibido este sábado por primera vez un vuelo de KLM Real Compañía Holandesa de Aviación (KL1565), que marca el inicio de la nueva conexión directa entre Ámsterdam y Santiago.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el Embraer 190, operado por KLM Cityhopper, aterrizó esta tarde con una ocupación cercana al 90%, y da comienzo a una ruta que, conforme apunta, acercará "aún más Galicia a los Países Bajos y a la red internacional de la aerolínea con más de 160 destinos".

Poco después despegó desde Santiago el primer vuelo de KLM con destino a Ámsterdam (KL1566), con una ocupación casi al completo. Como detalle de bienvenida a bordo, los viajeros que salieron de Santiago recibieron las emblemáticas "stroopwafles", las tradicionales galletas neerlandesas símbolo de la hospitalidad de KLM.

El director general de Air France-KLM para España y Portugal, Laurent Perrier, ha destacado que están "muy satisfechos" con esta nueva ruta, que supone la llegada de KLM por primera vez al aeropuerto de Santiago y a Galicia y refuerza su presencia en España.

"Con esta nueva ruta, queremos facilitar los viajes a Galicia y, al mismo tiempo, ofrecer a los pasajeros gallegos un fácil acceso a Europa y a los destinos intercontinentales de nuestra red", ha señalado Laurent Perrier.

La nueva ruta estará disponible hasta el 24 de octubre y está operada por KLM Cityhopper con aviones Embraer 190, con capacidad para 100 pasajeros, y Embraer 175, con capacidad para 88 pasajeros, ambos con clases Business y Economy.

Durante los meses de julio y agosto, la aerolínea ofrecerá un vuelo diario, mientras que el resto de la temporada la conexión operará los sábados y domingos.

Con esta nueva ruta, KLM refuerza su presencia en España, donde este verano opera vuelos desde nueve aeropuertos: Alicante, Asturias, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela y Valencia, conectando directamente con Ámsterdam-Schiphol.