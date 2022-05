Lara Méndez cree que "a poco que haga Rueda, hará más" que Feijóo para Lugo: "En 11 años no fue capaz de inaugurar nada"

La alcaldesa, "dispuesta" a presentarse a la reelección, se marca como reto obtener un apoyo mayoritario que le permita "gobernar en solitario"

Ve al PSdeG en condiciones de ser la fuerza más votada en las municipales, cita que "reforzará" el liderazgo de Formoso

LUGO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez (Suiza, 1972), considera que "a poco que haga" el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "hará más" que su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, a quien afea que en 11 años no fuese capaz de "inaugurar absolutamente nada" en la ciudad.

"Es cierto que hay expedientes complejos y sabemos de la complejidad, pero si en 11 años uno no es capaz de ejecutar ni de inaugurar absolutamente nada, pues evidentemente hay una falta de compromiso", sostiene la regidora en una entrevista concedida a Europa Press a un año de las municipales que se celebrarán en mayo de 2023.

Lara Méndez tiende la "mano" al nuevo presidente de a Xunta. "Nos pondremos a su disposición para colaborar y que cambien las circunstancias y también las relaciones y, evidentemente, tiene una situación fácil porque, a poco que haga, hará más que su antecesor", considera.

Así las cosas, recuerda las "demandas históricas" de la ciudad, con proyectos como el Plan Paradai, "que lleva más de 20 años iniciado", y cita también otros asuntos "irrenunciables" para su gobierno como "el museo de la romanización" o una mejora de las infraestructuras que "permita seguir creciendo a la ciudad".

Sobre el crecimiento de la ciudad, Lara Méndez pone en valor su gestión "muy positiva" y destaca que, pese a las dificultades derivadas de la pandemia y de la guerra de Ucrania, el Ayuntamiento de Lugo continúa con la transformación iniciada en el pasado mandato, que ha logrado una "visibilización" de la ciudad en el ámbito "nacional e internacional".

"En los siete años que llevo de alcaldesa, tanto en el pasado mandato como en este, lo que estamos es sentando las bases del Lugo de la próxima década y, por lo tanto, hay que tener también altura de miras y ver más allá de la inmediatez", considera.

"DISPUESTA" A PRESENTASE A LA REELECCIÓN

En la entrevista concedida a Europa Press a un año de los comicios locales y preguntada sobre si optará a la reelección, la regidora se muestra "dispuesta" a presentarse. "No solo estoy dispuesta, sino que estaré encantada de recibir el apoyo de la ciudadanía para seguir transformando la ciudad", destaca convencida de que "las transformaciones, cuando son de calado, no se hacen en dos días, sino que requieren tiempo".

De cara a esta cita con las urnas, la alcaldesa de Lugo asegura que saldrá "con el interés, el deseo e incluso el convencimiento de tener el mayor apoyo social" que le permita "incluso tener la posibilidad de gobernar en solitario".

Con todo, de no conseguir esta mayoría, explica que, de ser necesario, no tendrá "ningún problema" en volver a sentarse con su actual socio de gobierno, el Bloque Nacionalista Galego. "Habrá que sentarse de nuevo, habrá que fijar un acuerdo programático que cambiará, porque afortunadamente tenemos la mayor parte del acuerdo ya cumplido, porque teníamos una base sólida del pasado mandato --en el que el PSOE gobernó en minoría-- y esto favorece mucho que podamos desarrollar ese acuerdo programático".

Preguntada por su relación con los nacionalistas en un mandato en el que ambas formaciones evidenciaron diferencias en algunos asuntos, afirma que "está como estaba", "cumpliendo el acuerdo programático". "El acuerdo programático está claro, las bases estaban asentadas y la hoja de ruta está establecida. Fuera de ahí, somos dos fuerzas políticas que en algunos posicionamientos somos contrarios o no tenemos el mismo planteamiento, en ese caso, cada uno tiene su opinión y su voz", explica.

La regidora insiste en que se trata de un gobierno formado por "dos partidos". "Esto también tenemos que normalizarlo. Estamos viendo como cada vez hay más pluralidad en todas las administraciones, en la local, la autonómica, en la estatal, en las provinciales... Y por lo tanto, hay que normalizarlos", considera.

Sin embargo, deja claro que, "por encima", hay una "cabeza visible de la institución" que en el caso de Lugo es ella misma como alcaldesa. "Y por lo tanto, yo marco y coordino toda la acción de gobierno más allá de que, en lo que respecta simplemente al área, cada uno pueda tomar las decisiones del día a día".

ASEGURA QUE EL PSDEG SERÁ PRIMERA FUERZA EN LAS MUNICIPALES

En la entrevista, la también vicesecretaria xeral del PSdeG se muestra convencida de que el Partido Socialista de Galicia logrará ser primera fuerza en los comicios municipales de 2023. "Somos un partido con vocación de gobierno, aspiramos a gobernar porque sabemos que desde las administraciones es donde hay capacidad transformadora", destaca.

En este sentido, pone en valor que, desde que Valentín González Formoso se hizo con las riendas de la formación en Galicia, los socialistas gallegos tienen la "directriz" de ser "alternativa de gobierno" y no "de oposición".

En este punto, sobre si esta cita con las urnas supondrá el primer examen de Formoso como líder del PSdeG, considera de que "las responsabilidades, los logros y los errores también pueden ser compartidos" y reconoce que el modo en el que el partido afronte esta cita "repercutirá".

"Pero yo estoy convencida de que vamos a tener muy buenos resultados en las municipales y que esto va a reforzar el liderazgo de Valentín González Formoso", subraya.

DEBATE SOBRE LA LISTA MÁS VOTADA

Cuestionada por la propuesta lanzada por los populares gallegos al PSdeG para alcanzar un acuerdo global para que gobierne la lista más votada, Lara Méndez ha censurado la "doble vara de medir" y el "doble discurso que utiliza" el PP con este asunto para "confundir a la ciudadanía con el único fin de poder gobernar".

Así, considera que los populares "solo quieren utilizar este procedimiento en algunos lugares". "Porque en otros bien que se suma y se acoge a buscar pactos de gobierno. Lo vemos en los casos de Andalucía y Castilla y León y, además, les vale cualquier socio de gobierno. No tienen ningún tipo de pudor en decir una cosa hoy y pactar otra cosa al día siguiente", remarca.

Con todo, afirma que el PSdeG "no rechaza nunca ningún debate". "Eso sería un debate a tener, nosotros no rechazamos ningún debate, pero se trataría de un cambio normativo, habría que ir a un cambio de la norma de elecciones", considera para asegurar que "lo que no puede ser es que "cuando les interesa, gobierne la lista más votada, y cuando no, cuestiona los pactos legítimos".