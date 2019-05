Leiceaga (PSdeG) critica que Feijóo anuncie una ley que "nada tiene que ver con el superávit" por "pánico electoral"

Publicado 03/05/2019 14:41:46 CET

Califica el anuncio de 'fake news' y advierte de que solo destina 1,5 millones a "contratar 40 o 50 médicos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciase una ley que "nada tiene que ver con el superávit" por "pánico electoral".

"Se trata de mover 48 millones de euros de una partida a otra que se podría aprobar igualmente sin necesidad de tener superávit", ha asegurado el dirigente socialista en una rueda de prensa ofrecida este viernes, en la que ha calificado el anuncio de 'fake news' --noticia falsa--.

En su intervención, ha limitado la "maniobra" del Gobierno gallego a una "operación pública de propaganda". "El campeón de la austeridad de repente hace una especie de Casado y descubre que hace falta más gasto social por una urgencia electoral, porque sabe que va a perder las elecciones", ha manifestado Leiceaga, que ha criticado también que "ayer" Feijóo descubriese que "era de centro" y "después de darle la mano a Vox".

A ello ha añadido que lo que desde la Xunta anuncian como una modificación legal que va a permitir contratar a más médicos, en realidad supone destinar apenas 1,5 millones de euros para contratar entre 40 y 50 facultativos, "volviendo a la situación del año pasado".

Frente a ello, Leiceaga ha recordado que para esta cuestión se contaba ya con 33 millones en el Fondo de Contingencia y, tras preguntarse qué pasó con ese dinero, ha exigido la contratación de 600 médicos.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por estas cuestiones, ha avanzado que la próxima semana el PSdeG presentará una enmienda a la totalidad contra esta ley para "mejorar las condiciones laborales del personal sanitario" y "desmontar" las "falsedades" del presidente de la Xunta.

"No hay nada que le permita decir que reducen los niveles de endeudamiento", sino que "lo que se hace es retirar transferencias al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y a la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) para destinar estos fondos en educación, centros sociales, sanidad y un poco a gasto corriente", ha indicado.

La realidad, según ha destacado, "es que no reduce los niveles de endeudamiento, que no destina un gasto adicional de 125, de 130 o 96 millones de euros", sino que "transfiere 48 millones de euros de un lado a otro". "Se trata", ha añadido, de otra 'fake news' del presidente de la Xunta, al igual que "asegurar que destina 3 millones de euros para vivienda que no existen, sino que por el contrario le reducen los 12 millones al IGVS".

Por todo ello, el portavoz parlamentario del PSdeG ha asegurado que "lo poco de verdad" que tiene el anuncio de Fejióo es "una reordenación interna de fondos" que, a su juicio, es "absolutamente insuficiente" en la parte que corresponde al gasto social y, específicamente, a la contratación de personal sanitario.

FALLOS DE FORMA

En la rueda de prensa celebrada en la Cámara gallega, además, Leiceaga ha informado de que su grupo presentó un escrito para reclamarle a la Mesa del Parlamento que "reconsidere" la tramitación de esta ley por el procedimiento de lectura única.

Y es que, según ha indicado Leiceaga, después de que la Xunta aprobase el jueves en el Consello un anticipo de crédito para habilitar las obras supuestamente urgentes, "ya no es necesario un trámite que lo que hace es hurtar a la oposición el debate y la posibilidad de presentar enmiendas".

Además, ha asegurado que el texto presenta "importantes carencias de procedimiento" y que no incluye "información de la ejecución presupuestaria y la necesidad de echar mano de un suplemento de crédito". "El modo de proceder es impropio y no pasaría nada por tramitar una ley ordinaria", ha incidido.