Leopoldo López Gil destaca el compromiso del PP con la defensa de una solución para Venezuela en Europa

Publicado 16/05/2019 14:55:29 CET

El PPdeG pide al Gobierno un papel "mucho más activo" en esta cuestión y recuerda que en Venezuela viven 36.000 gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular Leopoldo López Gil ha destacado el compromiso del PP con la defensa de una solución para Venezuela en Europa y le ha agradecido a la formación la "oportunidad" que le da para ser portavoz "del grito" que este país hace "pidiendo ayuda internacional".

"He sido honrado por parte del único partido español que ha sido muy activo no solo en los enunciados verbales para buscar una solución a Venezuela, sino buscando acción desde su gobierno, el de Mariano Rajoy", ha manifestado este jueves en Santiago de Compostela.

Acompañado por el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, y por el candidato del PPdeG al Parlamento Europeo, Millán Mon, López Gil ha indicado que la presencia de los parlamentarios del PP en Europa fue la que consiguió el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó.

"Ojalá pueda ser la voz, no solo de los sudamericanos que sufren las tiranías", ha manifestado para recordar a otros pueblos que "están en camino de perder el significado de lo que es la democracia". Con todo, ha subrayado que no se quedará "solo en el hemisferio americano" convencido de que "la defensa de los derechos humanos no es una cuestión de nacionalidades o pasaportes".

"Es una cuestión universal", ha apuntado para incidir en que "la búsqueda del respecto a las leyes, a las constituciones y a los derechos humanos la garantiza el PP en estas elecciones".

GALLEGOS EN VENEZUELA

Por su parte, el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, ha recordado que 36.000 gallegos viven en Venezuela. "Preocupado por esos gallegos de allá y por los miles de venezolanos que viven en Galicia, quisimos darle voz a esa problemática", ha manifestado Tellado.

En este sentido, ha considerado que el Gobierno de España debería tener "un papel mucho más activo" del que tiene. "Es verdad que en los últimos tiempos el gobierno actuó de forma distinta pero quizás empujado por el compromiso de un partido como el PP, que ha pedido que tanto el Gobierno de España como las instituciones europeas se impliquen en la mejora de la situación de Venezuela", ha indicado para exigir un "posicionamiento claro y firme de todas las instituciones europeas".

En esta línea también se ha pronunciado Millán Mon, que se ha destacado el compromiso del Partido Popular europeo para que "el régimen" venezolano "cambie de una vez".