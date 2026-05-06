Libertad para el hombre detenido en O Carballiño por la "imposibilidad" de que tirase a su pareja desde un tercer piso

OURENSE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado la libertad, sin medidas, del hombre detenido después de que su pareja se precipitase desde un tercer piso en O Carballiño.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre no está investigado en la causa ya que "existen pruebas de la imposibilidad" de que fuese autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La Guardia Civil detuvo en la madrugada del martes al varón después de que su pareja se precipitase por el balcón de un tercer piso y resultase herida de gravedad. La mujer continúa ingresada en el CHUO, pero no se teme por su vida.