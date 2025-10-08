En libertad, investigado por homicidio por imprudencia, el detenido por atropellar a un hombre en Cee y darse a la fuga

También se le investiga por abandonar el lugar del accidente y deberá comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Tribunal de Instancia de Corcubión, plaza nº2, ha acordado la puesta en libertad del detenido por atropellar a un hombre en Cee (A Coruña) y darse a la fuga. Está investigado por homicidio por imprudencia y por abandonar el lugar del accidente.

De ello han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que indican que el fiscal no solicitó su ingreso en prisión, por lo que la jueza no lo puede decretar.

En todo caso, como medidas, le ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la privación del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento --aunque la Guardia Civil ha informado de que no lo tenía en vigor porque había perdido los puntos-- y la retención del pasaporte.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Galicia, desarrolló este martes un amplio dispositivo con el objetivo de identificar el vehículo y conductor detrás del atropello mortal a un vecino de Corcubión.

Fue en esa fecha, en el municipio coruñés, cuando un vehículo sin identificar atropelló a un viandante en un paso de peatones, ubicado en la carretera AC-445, km 0.750, que resultó fallecido.

Tras tener conocimiento del atropello y realizar las primeras actuaciones en el lugar del siniestro por parte del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Santiago de Compostela (A Coruña), diferentes equipos de la UNIS de Galicia apoyaron durante la investigación de los hechos.

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) trabajaron en el caso, de forma que las evidencias encontradas en el lugar del siniestro y "un análisis exhaustivo de las mismas" permitieron la identificación del presunto vehículo implicado.

Por otro lado, el Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT) junto con la UNIS del Subsector de Tráfico de A Coruña, apoyó en la investigación con el objetivo de realizar una reconstrucción de lo ocurrido y valorar la posible velocidad con la que circulaba el vehículo.

INTERVENCIÓN DEL VEHÍCULO EN SU DOMICILIO

Finalmente, se procedió a la detención del presunto responsable y a la intervención del vehículo en el domicilio del investigado en la localidad de Fisterra (A Coruña).

La Guardia Civil ha indicado que se le atribuyó la comisión de tres delitos: uno de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercero contra la seguridad vial, al haber "perdido la vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de puntos del mismo".