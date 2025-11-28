En libertad e investigados por tres delitos los dos detenidos por el incendio en un edificio en A Coruña

Varios servicios de emergencia trabajan en la calle San Isidoro en A Coruña donde se produjo un incendio con una víctima mortal - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad pero investigados por tres delitos de los dos detenidos por el incendio registrado el jueves en un edificio de A Coruña, en el que falleció una persona.

Otra está en estado grave mientras que un menor fue ingresado también en un centro hospitalario con una tercera persona atendida en un Punto de Atención Continuada (PAC).

En concreto, los dos arrestados, tras el pase a disposición judicial, han quedado libres aunque investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones, explican desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que señalan que el juzgado está a la espera de recibir los informes sobre las causas del incendio.

Las dos personas fueron arrestadas tras el suceso por un supuesto delito de homicidio imprudente ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio.

En concreto, se trata de un vecino, en cuya vivienda hubo un problema con la luz que originó que se diera aviso a la otra persona arrestada, una persona que ejerce labores de electricista, aunque no está dado de alta en esta actividad, según han precisado fuentes próximas al caso.

El suceso, según la información del 112 Galicia, se ocasionó sobre las 17.45 horas del jueves en la calle San Isidoro y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de la ciudad herculina que, una vez en el punto, encontraron las escaleras llenas de humo.

Procedieron entonces a sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso.

Los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 prestaron asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña ya que el otro falleció. Los vecinos tuvieron que ser desalojados y realojados en hoteles o pasar la noche con allegados.