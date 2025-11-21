Libertad con medidas de alejamiento para el detenido por agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela (Lugo)

LUGO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza 1, decretó la puesta en libertad de un hombre detenido por una agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre pasó a disposición judicial este miércoles y como medida la jueza le impuso la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores afectados y de comunicarse con ellos por cualquier medio.

El hombre está investigado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.