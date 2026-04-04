Una librería de A Coruña celebrará el 11 de abril la primera feria de la ciudad dedicada a libros con taras

Archivo - Una mujer leyendo durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). - MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La librería Galgo Azul, en A Coruña, acogerá el sábado 11 de abril la I Feria de Libros Tarados de la ciudad, en la que, en colaboración con ocho editoriales, venderán ejemplares descatalogados, con pequeñas imperfecciones estéticas y restos de 'stock' a un precio rebajado.

Esto es lo que, dentro del sector editorial, se conoce como libros con 'taras', que pueden ser marcas en cubierta, dobleces o ligeros errores de impresión. "Lejos de perder su esencia, mantienen intacto su contenido literario y pedagógico", defiende el espacio literario, que perfila el evento como una "mirada alternativa" hacia el consumo cultural, "donde lo imperfecto no tiene cabida".

La feria está organizada junto a las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo. Todas ellas participarán con un centenar de títulos en libro ilustrado, novela gráfica, cuento y narrativa que podrán comprarse a partir de 5 euros. En algunos casos, la rebaja llegará incluso a ser de un 40 % sobre el precio original.

Para ayudar a potenciales clientes, el evento implementa un sistema de pegatinas de colores que indica el precio de cada ejemplar. Este método, sencillo y eficaz, transforma la experiencia de compra en una exploración dinámica, donde el visitante puede recorrer mesas y estantes en busca de hallazgos inesperados.

La cita tendrá lugar el sábado 11 de abril (de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00), con entrada libre y gratuita. Mediante esta propuesta, la organización pretende dar una segunda vida a estos libros y, además, fomentar prácticas de consumo responsable en el ámbito editorial y entre la comunidad lectora de todas las edades.