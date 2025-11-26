Llegan a Galicia los últimos componentes del Centro de Protonterapia destinado a tratar el cáncer

Llegada a Vigo de los últimos componentes del Centro de Protonterapia, a 26 de noviembre de 2025. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los últimos componentes del acelerador de protones del Centro de Protonterapia de Galicia han llegado este miércoles al puerto de Vigo por vía marítima y serán trasladados en los próximos días a Santiago, donde se ubica el edificio con el que la Xunta pretende ofrecer el tratamiento "más preciso" contra el cáncer desde 2026.

Este envío completa el componente recibido el sábado, que es necesario para el equilibrio del brazo o 'gantry' giratorio del equipamiento de protonterapia y esencial en la calibración de la máquina, según informa el Gobierno gallego. Además, este elemento fue introducido el martes en el búnker.

Los componentes del acelerador de protones, Proteus ONE, han sido fabricados en la ciudad belga de Lovaina en el marco del acuerdo entre la Fundación Amanacio Ortega, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas implicadas en el impulso de la protonterapia, entre las que se incluye Galicia.

La Xunta recuerda que la puesta en marcha del acelerador es un "proceso complejo", que requiere de muchas especificidades para cumplir "estrictamente" los protocolos y garantías exigidas. La previsión del Gobierno gallego es poder tratar los primeros pacientes --también de Castilla y León, Asturias y norte de Portugal-- a finales del próximo año y dar atención a 250 usuarios anuales.